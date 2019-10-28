شركات طيران عالمية تنظم رحلات من إنجلترا إلى شرم الشيخ

كشف رامي رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن كبرى شركات الطيران قد وضعت رحلات من إنجلترا إلى شرم الشيخ بعد رفع الحظر الإنجليزي عن شرم الشيخ.



فقد أعلنت شركة easyJet إحدى شركات الطيران الإنجليزية منخفظة التكاليف عن تشغيل أول رحلاتها من إنجلترا إلى شرم الشيخ، وقد أعلنت عن أن سعر التذكرة يصل إلى 250 يورو، بالإضافة إلى إعلان شركة مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلاتها من بريطانيا إلى شرم الشيخ في ديسمبر أيضا.



وأضاف رزق الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن بورصة لندن للسياحة التي ستنعقد خلال مطلع نوفمبر المقبل، ستبين حجم الحجوزات السياحية من إنجلترا إلى المقاصد السياحية المصرية، موضحا أن هناك تعطشا من قبل الإنجليز لزيارة شرم الشيخ، فالسوق الإنجليزية كانت السوق الثانية بالنسبة للسياحة لشرم الشيخ بنسبة 35% والروسية بنسبة 35%، وكانت باقي الجنسيات تشترك في 30% الأخرى.



الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة أعلنت عن رفع الحظر الإنجليزي عن شرم الشيخ، بعد فرضه عام 2015.