ضبط كمسرى أجبر شابين على القفز من قطار (فيديو)

تمكنت أجهزة أمن الغربية من ضبط الكمسرى "مجدى. ه"، لإجباره شابين على القفز من قطار "لإسكندرية -الأقصر" لعدم حملهما تذكرة ركوب.



كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بمصرع شخص وإصابة آخر بعد إجبارهما من جانب الكمسرى، بالنزول أثناء سير القطار لعدم وجود التذكرتين معهما، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وتبين مصرع محمد عيد، 23 سنة، مقيم فى شبرا، وإصابة أحمد محمد على، 35 سنة، من الشرابية.

