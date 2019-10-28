فحص 600 ألف طالب إعدادية من فيروس سى ضمن "100 مليون صحة"

قال الدكتور إيهاب كمال، مدير حملة مسح طلاب المدارس من فيروس سى، إن حملة فحص طلاب المدارس من فيروس سى، التى تم إطلاقها، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، انتهت من فحص أكثر من 600 ألف طالب فى المرحلة الإعدادية من إجمالي 2 مليون طالب مستهدف مسحهم في كل المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية بنسبة بلغت أكثر من 25%.



وأضاف لـ "الدستور"، أن الفحص مستمر حتى نهاية الترم الأول، لافتًا إلى أنه تم بدء علاج 18 طالبا ثبتت إصابتهم بفيروس سى، حيث إنه يتم تحويل الحالات المصابة للجان التأمين الصحى فى المحافظات لاستكمال باقى الفحوصات والحصول على العلاج.



وأضاف مدير حملة فيروس سى أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة التأمين الصحي للتأكد من تواجد جميع الطلاب فى المدارس أثناء الفحص، لافتًا إلى جميع نتائج الطلاب تكون فى سرية تامة ويتم إبلاغ ولى الأمر بها فقط.



وأكد الدكتور إيهاب كمال أن جميع خطوات الفحص والعلاج بالمجان، كما تم توفير كل الكواشف الطبية لفحص طلاب المدارس من فيروس سى، مؤكدًا أن الفحص فى منتهى الأمان ولا يحمل أى فرصة للخطر أو نقل العدوى.



وأعلن عن تأمين جرعات علاج الطلاب من فيروس سى فى جميع مراكز العلاج، لافتًا إلى توفر الجرعات الثلاثة لكافة الطلاب المصابين، مشيرًا إلى أنه يتم علاج الطلاب بالعقاقير التى تحتوى على " سوفوسبوفير وليديباسفير" المستخدم فى علاج الأطفال من 12 لـ18 عاما.



وأوضح أنه تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الإبتدائية بالحملة، ضمن خطة الوزارة في تبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.



يذكر أن هناك توجيهات رئاسية بإجراء مسح منتظم لمدة ٥ سنوات لطلاب الأول الاعدادى والعام الأول الجامعي، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سى.