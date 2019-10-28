إيجاس تعلن تحقيق 15 كشفًا جديدًا للغاز خلال العام

كما أسفرت نتائج الحفر الاستكشافي عن تحقيق 5 كشوفات للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، ويقدر الاحتياطي المضاف من هذه الاكتشافات بالبحر المتوسط بحوالى 598 بليون قدم 3 غاز و2.2 مليون برميل متكثفات، وعدد 3 آبار ناجحة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.





كشف تقرير حديث للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عن تحقيق 15 اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي، 5 بالبحر المتوسط و10 بالصحراء الغربية خلال عام 2019.وأشار التقرير، إلى أن إجمالي احتياطي الغاز من الاكتشافات الجديدة خلال العام المالي 2018 - 2019 بلغ نحو 817 مليار قدم 3 غاز و2.2 مليون برميل متكثفات بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من حفر 8 آبار استكشافية وتقييمية بمناطق التزام وإشراف إيجاس بالبحر المتوسط ودلتا النيل، منها 5 آبار استكشافية و3 آبار تقييمية وتوزيعها 5 كشف + 3 بئر ناجحة بنسبة نجاح 100 %.كما تم استكمال برنامج للبحث السيزمى للمسح السيزمي الإقليمى ثنائى الأبعاد بالبحر المتوسط، حيث تم تنفيذ 21327.7 كم طولي وبلغ إجمالي البرنامج المنفذ 21903.7 كم طولي المرحلة الثانية، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ مسح سيزمي بدلتا النيل ثلاثي الأبعاد بإجمالي 372 كم 2 وثنائي الأبعاد بإجمالي 16 كم طولي وأيضا تنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بالبحر المتوسط بإجمالي 100.6 كم طولي.