الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة المطربة بوسى فى التهرب الضريبي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:00 م
بوسي
بوسي
داليا عبد الباسط
طباعة
أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لجلسة 30 ديسمبر المقبل، لتقديم ما يفيد بالتصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة لها تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827 ألفًا و210 جنيهات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أردوغان يواصل إرهابه.. تركيا تعدم 3 أشخاص ميدانيًا في الحسكة

منذ يوم

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

أول تعليق من مصر على مقتل أبو بكر البغدادي

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

شهادة كبرى من الاونكتاد: مصر أكبر دول إفريقيا جذباً للاستثمار الأجنبي

مصرع رئيس النيابة الإدارية الأسبق في حادث سير

القاهرة تستضيف مائدة مستديرة لأجهزة الاستخبارات

أول تعليق من السعودية على مقتل زعيم داعش الإرهابي

منوعات

الأمير تشارلز يعتزم زيارة الهند الشهر المقبل

"الدستور" تهنئ الزميل محمد عوض بحفل زفافه

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

كشكول

تعرف على موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بجامعة بني سويف

بمشاركة 7مديريات.. "التعليم" تفتتح معرض المدرسة المنتجة

تعرف على منحة جامعة طنطا للحصول على الماجستير بـ"إنجلترا"

خطوات صرف السلفة لمشروعات المدرسة المنتجة (مستند)

إسلام سياسي

جلال الدين التونسي.. نائب "البغدادي" الطامع في إرثه

أبوبكر البغدادي.. قصة مطاردة 5 سنوات "تسلسل زمني"

مرصد الإفتاء: مقتل البغدادي سيؤدي إلى خلخلة التنظيم

كاتب سعودي: جماعة الإخوان الإرهابية طغت عليهم الأنانية


زيت وسكر

أسرار لا يعرفها الكثيرون عن الإنترنت

4 محظورات على صاحب العمل تجنبها لعدم تعطيل الأنشطة النقابية

 غدًا.. “أولادنا في عنينا” توقع الكشف على تلاميذ مدرسة بحلوان

تبدأ من 10 جنيهات.. أسعار حلوى المولد بالأماكن المختلفة

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني لشباب الحدود بأسوان

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

صفحتنا ع الفيس بوك