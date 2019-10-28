تأجيل محاكمة المطربة بوسى فى التهرب الضريبي

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لجلسة 30 ديسمبر المقبل، لتقديم ما يفيد بالتصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.



كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.



وأسندت النيابة لها تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827 ألفًا و210 جنيهات.