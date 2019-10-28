الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

فن

أحمد رزق والد محمد إمام فى "لص بغداد"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:59 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
طباعة
يشارك الفنان أحمد رزق في فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي في أول يناير من العام الميلادي المقبل.

أكد رزق في بيان صحفي، بأنه يقدم دور ضيف شرف ولكنها شخصية محورية وهي والد يوسف الراوي، والذي يقدم هذه الشخصية الفنان محمد إمام.

أضاف رزق، بأنه لا يفرق معه حجم الدور في العمل بل الذي يشغله هو تفاعل الجمهور مع الشخصية حول تقديم رسالة ووجبة فنية دسمة وهو ما يسعى إليه صناع العمل جميعًا.

أشار رزق، بأن أحداث العمل تدور في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة، وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد وغيرها من الأحداث التي سترونها أثناء المشاهدة.

وجدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" تشارك فيه كوكبة ونخبة من النجوم، هم الفنان محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضي، أحمد رزق، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن، توتا وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

علي الجانب الآخر بدأ الفنان أحمد رزق أول أيام تصويره والدخول في مرحلة البلاتوه الفعلية لمسلسل "بخط اليد" والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، والذي يتضمن نخبة من النجوم، هم الفنان أحمد رزق، يسرا اللوزي، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أردوغان يواصل إرهابه.. تركيا تعدم 3 أشخاص ميدانيًا في الحسكة

منذ حوالي 19 ساعة

«تحرش أزهري».. طالبات الأزهر يروين رحلة عذابهن خارج أسوار الجامعة

منذ يوم

محامى "راجح" يكتشف ثغرة فى محضر الشرطة

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

أول تعليق من مصر على مقتل أبو بكر البغدادي

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

شهادة كبرى من الاونكتاد: مصر أكبر دول إفريقيا جذباً للاستثمار الأجنبي

مصرع رئيس النيابة الإدارية الأسبق في حادث سير

القاهرة تستضيف مائدة مستديرة لأجهزة الاستخبارات

أول تعليق من السعودية على مقتل زعيم داعش الإرهابي

منوعات

الأمير تشارلز يعتزم زيارة الهند الشهر المقبل

"الدستور" تهنئ الزميل محمد عوض بحفل زفافه

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

كشكول

بمشاركة 7مديريات.. "التعليم" تفتتح معرض المدرسة المنتجة

تعرف على موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بجامعة بني سويف

خطوات صرف السلفة لمشروعات المدرسة المنتجة (مستند)

تعرف على منحة جامعة طنطا للحصول على الماجستير بـ"إنجلترا"

إسلام سياسي

جلال الدين التونسي.. نائب "البغدادي" الطامع في إرثه

أبوبكر البغدادي.. قصة مطاردة 5 سنوات "تسلسل زمني"

مرصد الإفتاء: مقتل البغدادي سيؤدي إلى خلخلة التنظيم

كاتب سعودي: جماعة الإخوان الإرهابية طغت عليهم الأنانية


زيت وسكر

أسرار لا يعرفها الكثيرون عن الإنترنت

4 محظورات على صاحب العمل تجنبها لعدم تعطيل الأنشطة النقابية

 غدًا.. “أولادنا في عنينا” توقع الكشف على تلاميذ مدرسة بحلوان

تبدأ من 10 جنيهات.. أسعار حلوى المولد بالأماكن المختلفة

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني لشباب الحدود بأسوان

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

صفحتنا ع الفيس بوك