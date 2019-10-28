أحمد رزق والد محمد إمام فى "لص بغداد"

يشارك الفنان أحمد رزق في فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي في أول يناير من العام الميلادي المقبل.



أكد رزق في بيان صحفي، بأنه يقدم دور ضيف شرف ولكنها شخصية محورية وهي والد يوسف الراوي، والذي يقدم هذه الشخصية الفنان محمد إمام.



أضاف رزق، بأنه لا يفرق معه حجم الدور في العمل بل الذي يشغله هو تفاعل الجمهور مع الشخصية حول تقديم رسالة ووجبة فنية دسمة وهو ما يسعى إليه صناع العمل جميعًا.



أشار رزق، بأن أحداث العمل تدور في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة، وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد وغيرها من الأحداث التي سترونها أثناء المشاهدة.



وجدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" تشارك فيه كوكبة ونخبة من النجوم، هم الفنان محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضي، أحمد رزق، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن، توتا وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.



علي الجانب الآخر بدأ الفنان أحمد رزق أول أيام تصويره والدخول في مرحلة البلاتوه الفعلية لمسلسل "بخط اليد" والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، والذي يتضمن نخبة من النجوم، هم الفنان أحمد رزق، يسرا اللوزي، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل.