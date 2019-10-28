الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

وزير الخارجية: ظاهرة الإرهاب تتطلب تحركًا جماعيًا حازمًا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:53 م
سامح شكري
سامح شكري
وكالات
طباعة
أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن ظاهرة الإرهاب تتطلب تحركًا جماعيًا حازمًا يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها دون استثناء.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري، اليوم الاثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أمس الأحد بالقاهرة، بحضور رئيس مؤتمر ميونخ للأمن "ولفجانج إيشينجر"، فضلًا عن وزراء خارجية ودفاع عدد من الدول العربية والإفريقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، إن كلمة الوزير شكري استعرضت بعض التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، والتي تتداخل في إطارها العديد من القضايا الملحة المطروحة على الساحة الدولية، على غرار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ.

وأضاف أن الوزير شكري شدد في هذا السياق على أن ظاهرة الإرهاب تتطلب للتصدي لها تحركًا جماعيًا حازمًا يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها دون استثناء، وذلك بالتوازي مع معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تستفيد منها هذه الجماعات.

ونوه المتحدث إلى أن الوزير شكري أكد، خلال كلمته، أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة كجزء رئيسي من أية محاولات صادقة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى القضية الفلسطينية والأزمتين الليبية والسورية.

وأوضح شكري أنه على الرغم مما يواجهه تحقيق الأمن في المنطقة من صعوبات إلا أن مصر تتمسك بموقفها الثابت القائم على مبدأ تحقيق أمن وسلامة شعوب دول المنطقة، مع الحفاظ على المؤسسات الوطنية وسيادة الدول.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري استعرض كذلك تحديات السلم والأمن التي تواجهها العديد من المناطق بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى منطقة الساحل، في ضوء ما تشهده من مشكلات مركبة تزيد من حجم تدفقات الهجرة غير الشرعية، بجانب منطقتي القرن الإفريقي والبحيرات العظمى اللتين على الرغم مما مرتا به مؤخرًا من تطورات إيجابية إلا أنهما تعانيان من تحديات أمنية تزعزع من استقرار القارة بشكل عام، وتشكل عائقًا أمام تطلعات الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أوضح الوزير شكري أن استضافة القاهرة هذا الاجتماع تدلل على العلاقات المتنامية التي تجمع مصر بالقائمين على مؤتمر ميونخ للأمن، متمنيًا تنظيم المزيد من الأنشطة المشتركة بين الجانبين خلال المستقبل.

كما أضاف شكري أن حرص مصر على استضافة هذا الاجتماع يأتي من منطلق اقتناعها بضرورة تناول قضايا السلم والأمن الدوليين عبر الحوار البناء والنقاش المتعمق، معربًا عن تطلع مصر إلى أن تكون اجتماعات مجموعة النواة بالقاهرة قد وفرت منبرًا ملائمًا لتبادل وجهات النظر، وطرح الأفكار، بما يسهم في إطلاق مبادرات وتقديم مقترحات فعالة حول الأوضاع الإقليمية والدولية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 16 دقيقة

تفاصيل وفاة رئيس النيابة الإدارية الأسبق فى حادث بالجيزة

منذ يوم

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

منذ يوم

محامٍ: محمد راجح قد يقضى نصف مدة الحكم

منذ حوالي 8 ساعات

لماذا أطلقت أمريكا على عملية قتل البغدادى "كايلا مولر"؟

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

أول تعليق من مصر على مقتل أبو بكر البغدادي

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

شهادة كبرى من الاونكتاد: مصر أكبر دول إفريقيا جذباً للاستثمار الأجنبي

مصرع رئيس النيابة الإدارية الأسبق في حادث سير

القاهرة تستضيف مائدة مستديرة لأجهزة الاستخبارات

أول تعليق من السعودية على مقتل زعيم داعش الإرهابي

منوعات

الأمير تشارلز يعتزم زيارة الهند الشهر المقبل

"الدستور" تهنئ الزميل محمد عوض بحفل زفافه

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

كشكول

بمشاركة 7مديريات.. "التعليم" تفتتح معرض المدرسة المنتجة

تعرف على موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بجامعة بني سويف

خطوات صرف السلفة لمشروعات المدرسة المنتجة (مستند)

تعرف على منحة جامعة طنطا للحصول على الماجستير بـ"إنجلترا"

إسلام سياسي

جلال الدين التونسي.. نائب "البغدادي" الطامع في إرثه

أبوبكر البغدادي.. قصة مطاردة 5 سنوات "تسلسل زمني"

مرصد الإفتاء: مقتل البغدادي سيؤدي إلى خلخلة التنظيم

كاتب سعودي: جماعة الإخوان الإرهابية طغت عليهم الأنانية


زيت وسكر

أسرار لا يعرفها الكثيرون عن الإنترنت

4 محظورات على صاحب العمل تجنبها لعدم تعطيل الأنشطة النقابية

 غدًا.. “أولادنا في عنينا” توقع الكشف على تلاميذ مدرسة بحلوان

تبدأ من 10 جنيهات.. أسعار حلوى المولد بالأماكن المختلفة

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني لشباب الحدود بأسوان

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

صفحتنا ع الفيس بوك