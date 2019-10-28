"الدستور" تهنئ الزميل محمد عوض بحفل زفافه

في جو ملىء بالفرحة والسعادة، وعلى أنغام طلى بالأبيض احتفل الزميل محمد عوض، رئيس قسم المحافظات بـ«الدستور» بحفل زفافه على الأستاذة فاطمة، يوم الجمعة الموافق 2019-10-18.



وجاء الحفل بحضور أسرة «الدستور»، وعلى رأسهم مدير تحرير الموقع الأستاذ حمدي عبدالتواب، والأستاذ بيجاد، سلامة سكرتير تحرير الجريدة، والزملاء إيهاب مصطفى وإسلام أبوالمجد وعبدالله هشام، والعائلتين، وأصدقاء العروسين.



«الدستور» يتقدم بأسمى آيات التهنئة، وخالص الأمنيات للزملاء محمد وفاطمة، راجين المولى عز وجل أن يديم الله عليهما السعادة والرضا والمحبة والنجاح في حياتهما العملية والزوجية.