"المستثمرين": مصر تسير فى المسار الصحيح.. والقادم أفضل

أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، أن صناع ومستثمري مصر، أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين (55 جمعية مستثمرين – 40 ألف مصنع وشركة) يؤكدون مجددًا وقوفهم خلف الرئيس وحكومته، داعمين ومساندين، بالأعمال لا بالأقوال، لتحقيق أهداف مصر، وما تصبو إليه، وأنهم متفائلون بأن القادم أفضل، وأن مصر على الطريق الصحيح، داعين جميع المصريين، إلى بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بقدرٍ من الصبر، حتى تؤتي الجهود ثمارها المرجوة، مؤكدين كذلك على رؤيتهم الهادفة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وخفض العجز في الدين العام، والمحافظة على استقرار موازنة الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز وضعية الصناعة المصرية، لجعلها قاعدة انطلاق للتصدير، ووضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات.



وأشار إلى أن تحقيق تلك الأهداف يرتكز على أمرين مهمين: أولهما: أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة. وثانيهما: حتمية زيادة الصادرات، بتمكين الصناعة المصرية من النجاح، وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وخلق فرص عمل جديدة.



وأضاف أن ذلك يأتي من خلال وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، برفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى وحماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة من الإنتاج المستورد وإعادة النظر في الاتفاقات التجارية مع الدول التي تدعم مباشرة الإنتاج لديها (اتفاقية التيسير العربية)، والاتفاقات التجارية مع تركيا، بفرض رسوم حماية وإغراق، أو زيادة الرسوم الجمركية، أسوة بما تتبعه دول منها (تركيا – أمريكا – الصين) وتحظى في بلادها بالدعم المباشر.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها: مقترح إنشاء شركات متخصصة للترويج لمصر استثماريًا بالخارج والفرص المتزايدة لمصر، لزيادة صادراتها، بما يسهم في تقليل فجوة الميزان التجاري وبرنامج عمل جمعيات المستثمرين، لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر، في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد ونتائج المعرض الدولي الذي أقامه الاتحاد مع كبريات الشركات اليابانية، لزيادة الصادرات المصرية، وأهم الشركات التي عقدت اتفاقات في هذا الملتقى، ونتائج لقاء رئيس وأعضاء الاتحاد مع وزير قطاع الأعمال العام، ومناقشة دراسات جدوى إنشاء بعض المصانع بمحافظة أسيوط.