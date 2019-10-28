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اقتصاد

مانيفيتش: التحول الرقمى فرصة لتحسين حياة الملايين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:44 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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قال ماريو مانيفيتش، مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية سيتناول بعضًا من الابتكارات الرائدة التي من المقرر أن تؤدي دورًا محوريًا في الاقتصاد الرقمي للغد وتطوير الخدمات والأنظمة والتكنولوجيات في المستقبل، مشيرا إلى أن الشمول الرقمي يتيح فرصة لتحسين حياة الملايين من السكان حول العالم.

وأضاف مانيفيتش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، على هامش المؤتمر إن كان مليارات الأشخاص والأجهزة موصولين بالإنترنت، بما يعزز كفاءة الصناعات والشركات، فإن نصف سكان العالم لا يزالون غير موصولين".

وأشار إلى "حدوث ثورة تحويلية في التوصيلية تصاحبها انعكاسات هائلة على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، وفي النهوض بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "وبينما ننتقل إلى عصر التحول الرقمي والبيئي، علينا أن نضمن أن القرارات المتخذة خلال المؤتمر WRC-19 ستتيح نشر التكنولوجيات والخدمات الجديدة دون تعطيل التكنولوجيات القائمة، وأيضًا توسيع فوائد التقدم التكنولوجي لتشمل سكان العالم كافة، وتحقيق فوائد محتملة من أجل المجتمع والاقتصاد العالمي والبيئة".

في نفس السياق أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بما وصفه بالدور الكبير الذي تلعبه الاتصالات الراديوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقال في رسالة فيديو مسجلة تم بثها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، صباح الاثنين، إن الاتصالات الراديوية أحدثت ثورة كبيرة، وحافظت على الأرواح.

وتوجه بالشكر لجميع الحضور في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، معربًا لهم عن أمله في نجاح المؤتمر.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرًا ونائبًا لوزير اتصالات من مختلف دول العالم.
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