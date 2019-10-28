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سياسي

أول قرار من المحامين بشأن قيد خريجى التعليم المفتوح

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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كشف محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، عن تفاصيل عمل 3 لجان بالنقابة تتعلق بالسلوك المهني والتعليم المفتوح ومعاش المحامين الذين توفوا بعد حصولهم على زوال القيد بسبب عدم تجديد اشتراكاتهم خلال آخر عامين.

وقال كركاب إن المحامين الذين توفوا بعد حصولهم على زوال قيد ليس لهم معاش وفقًا للقانون، إلا أنه اقترح بصرف معاش لورثتهم، مؤكدًا على رفضه بمعاقبة أهل المحامي المتوفي نتيجة تقصيره فى تجديد الاشتراكات، مشيرًا إلى أن المقترح يفيد بصرف المعاش حتى آخر موعد لتجديد اشتراكات النقابة للمحامي المتوفي، لافتًا إلى أن هذا القرار يخص المحامين الذين حصلوا على زوال قيد وكان آخر تجديد لهم فى 2016.

أما عن لجنة مدونة السلوك، أكد كركاب على أن اللجنة تسعى لأخذ آراء كل المحامين لإعدادها والالتزام بها وذلك لضبط العلاقة بين المحامين وبعضهم وبين الأعضاء ورجال الشرطة والقضاء ووقف أي تجاوزات من المحامين فى الأماكن التى يعملون فيها سواء المحاكم وأقسام الشرطة.

وفى لجنة التعليم المفتوح، أشار إلى أن اللجنة بها 12 عضو، مشيرًا إلى أن المادة العلمية الخاصة بهم ضعيفة ولا تتساوى مع خريجي الكليات الذين درسوا 4 سنوات وكانت المادة الواحدة قد تحتوى على 1000 صفحة فى حين أنهم مواد التعليم المفتوح كانت من خلال "ملازم" غير كافية للعمل فى مهنة المحاماة.

وذكر أن هناك اتجاها لإلحاقهم بأكاديمية المحاماة للدراسة فيها وتأهيلهم بمواد كليات الحقوق والمواد القانونية ومن ثم قيدهم بالنقابة، متوقعًا إنهاء أعمال اللجان الثلاث قبل نهاية العام الجاري.
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