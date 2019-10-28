المترو: حركة الخطوط الثلاثة تسير بصورة طبيعية

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق أن حركة الخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعية، ولا يوجد أية مشكلات في حركة التشغيل.



وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق أن هناك متابعة باستمرار لجداول التشغيل، وذلك من أجل التأكد من حركة القطارات ومتابعتها أولا بأول، وذلك نظرا للكثافة الركابية على خطوط المترو، وهو ما يتطلب متابعة الخطوط حتى يتم التعامل مع أى عطل على الفور في حال حدوثه.



وأشارت شركة المترو إلى أن مرفق مترو الأنفاق واحد من أكثر المرافق الحيوية التي تشهد إقبالا بصورة يومية، وهو ما يتطلب توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.