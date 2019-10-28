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عالم

البرلمان العراقى يعلن تشكيل لجنة لتعديل الدستور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلن البرلمان العراقي، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر مقبلة.

ودعت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، الهيئات التدريسية وأولياء الأمور لعدم زج الطلاب في ساحات التظاهر، وذلك بعد أن نزل آلاف الطلاب من جامعات ومدارس مختلفة في العراق، إلى الشوارع للتظاهر لليوم الرابع على التوالي، حيث أفاد مراسل "العربية.نت" بأن قوات مكافحة الشغب في بغداد طوقت جامعي دجلة والفراهيدي، مستخدمة القنابل الصوتية لتفرقة المحتجين.

في التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن قيادة عمليات بغداد دعت إلى عدم زج الطلاب في ساحات التظاهر من أجل سلامتهم من الحوادث، حتى لا يتم استغلال الطلاب من قبل المندسين الذين يحاولون الإساءة إلى التظاهر السلمي، وكذلك الإساءة إلى القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين، بحسب تعبيرها.

إلى ذلك، خرج الطلاب في كل من كربلاء والبصرة، رافعين أصواتهم ضد الفساد والحكومة العراقية، وصاروخين "بالروح بالدم نفديك يا عراق".

كذلك، تجمع الآلاف من جميع الكليات والمدارس في محافظة ميسان مقابل مبنى المحافظة.
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