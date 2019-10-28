تأجيل محاكمة المتهمين فى "عنف الموسكى"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 9 متهمين باستعمال العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى" إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل؛ لطلبات الدفاع.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشار وجدي عبدالمنعم، والمستشار الدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.



وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من التهم، منها حيازة سلاح ناري دون ترخيص واستعراض القوة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات العامة، ترويع المواطنين في الشوارع دون وجه حق وقطع الطريق العام، ونشر أفكار من شأنها هدم أركان الدولة، والتحريض ضد القيادات، واستهداف مؤسسات الدولة.