"الدستور" تنشر صورة من سيناريو "بابا العرب"

حصلت "الدستور" على صورة ضوئية من السيناريو الخاص بمسلسل "بابا العرب"، الذي ينتجه دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، عن حياة البابا شنودة.



وظهر في الصورة غلاف السيناريو، مدون عليها اسم المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، مسئول المادة التاريخية للمسلسل، وعضو اللجنة الفرعية للمصنفات الكنسية بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



في ذات السياق، قال "زقلمة"، في تصريح لـ"الدستور"، إن الدكتور عطا الله توفيق، بكتابة السيناريو والحوار في مدة استغرقت 25 شهرًا مُتصلة، بدأت في أكتوبر 2016 وانتهت في نوفمبر 2018، بُناء على المادة التاريخية التي قام "زقلمة" بإعدادها بدءً من عام 2008 حتى الآن، في 18 كتابا حملوا جميعا شعار "موسوعة باعث النهضة الكنسية المعاصرة"، لتغطية 88 عامًا و7 أشهر و14 يومًا هي حياة البابا شنودة الثالث، لتأتي في شكل 34 حلقة تلفزيونية.