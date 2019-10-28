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محافظات

وفد من "تنمية الصادرات" يبحث ترويج أثاث دمياط

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:16 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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استقبلت محافظ دمياط وفدًا من هيئة تنمية الصادرات، برئاسة المستشار التجاري عبد العزيز الشريف، وآخر من الغرفة التجارية بدمياط برئاسة النائب محمد الزيني، وذلك لبحث آلية عمل دراسة شاملة لاحتياجات السوق العالمية للأثاث، للبدء في وضع خطة استراتيجية لتطوير صناعة الأثاث الدمياطي.

واستدركت المحافظ حديثها لإمكانية تعاون هيئة تنمية الصادرات مع الغرفة التجارية لإقامة دورات تدريبية لمختلف الصناع داخل المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث للنهوض بقدراتهم في صناعة الأثاث، وفقًا لمتطلبات السوق العالمية، وذلك حتى يتسنى لهم تصدير منتجاتهم بمختلف البلدان التي تقوم هيئة تنمية الصادرات بتسويق منتجات مصر بها، هذا وقد أوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الهيئة بصدد إقامة مجموعة من المعارض بمختلف دول قارة إفريقيا، وهنا طالبت المحافظ بضرورة تخصيص مساحة من المعرض لمنتجات محافظة دمياط، خاصة منتجات مدينة دمياط للأثاث.

وفي هذا الصدد، تابعت المحافظ مع النائب محمد الزيني إجراءات فتح المرحلة الأخيرة من معرض صنع في دمياط والذي افتتح أمس الأول، مؤكدة على حرصها الدائم بالنهوض بصناعة الأثاث بالمحافظة، خاصة أن مدينة دمياط للأثاث بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة دمياط، متمثلة في كلية الفنون التطبيقية قسم تصميم داخلي وأثاث لتوفير تصميمات متميزة للاثاث للمصنعين، حتى يتسنى لهم التصنيع بمستوى عالي الدقة، وكذا حرصها على فتح آفاق تصديرية جديدة من خلال إشراك المصنعين بمختلف المعارض الخارجية.
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