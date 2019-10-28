بروتوكول بين "غرفة الأخشاب" و"الفنون التطبيقية بجامعة بنى سويف"

وقع أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وتامر عبداللطيف، عميد كلية الفنون التطبيقية ببني سويف، بروتوكول تعاون بين الطرفين وجرى التوقيع بمقر الغرفة.



تشمل أهم أهداف البروتوكول:

1- أن توفر الغرفة للطلاب فرصا تدريبية بالمصانع الأعضاء.

2- أن تسهم الكلية في عملية البحث والتطوير فيما يخص المتطلبات الحقيقية للمصانع ولسوق العمل.



من جانبه قال أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن هذا البروتوكول يمثل أهمية للتفاعل مع الصناعة لإتاحة الإمكانيات اللازمة لتخريج أجيال أكثر وعيًا بمتطلبات الصناعة ومدخلات التصنيع فى المجالات المختلفة.



ونوه إلى أن هناك اهتماما بالصعيد في الآونة الأخيرة، وأهم سبل الارتقاء بصعيد مصر يجب أن يكون من خلال محور التعليم.



وأكد حلمي أهمية التصميم كقيمة مضافة للأثاث المصرى يجب التركيز عليها لتمكينه من المنافسة دوليا، حيث أصبحنا في زمن لم يعد فيه المجتمع المصري مغلقًا على نفسه بل أصبح منفتحًا على العالم كله، وجيل الشباب أصبح يقارن بين التصميمات داخل وخارج مصر على كافة المستويات حتى فى تصميم عربات المأكولات، لذلك حتى المنافسة المحلية لن تزدهر إلا بارتقاء مستوى التصميم.



وأشار حلمي إلى أن البروتوكول يضمن تعاون بحيث تعد الكلية هي الـR&D (البحث والتطوير) للغرفة والصناع، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات لتنفيذ الهدف من الاتفاقية.



كما تؤكد الغرفة دعم الجامعة في التنسيق مع أي من الغرف الصناعية لتغطية الأقسام المختلفة بالكلية.



من جانبه رحب تامر عبداللطيف عميد الكلية بالتعاون مع الغرفة، والتأكيد على خلق علاقة من الاستفادة المتبادلة بين الكلية والغرفة.



وأفاد بأن اختيار الطلبة حاليا يتم طبقا لقدراتهم الفعلية بحد أقصى 15 طالبًا في الفصل الدراسي، منوهًا إلى أن الكلية تتضمن أقسام "التصميم الداخلي، والتصميم الصناعي، والنسيج، وطباعة منسوجات".



وتم الاتفاق على زيارة رئيس الغرفة للكلية خلال الفترة القليلة القادمة وبدء وضع الاتفاقية في حيز التنفيذ فورا.