الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

اقتصاد

بروتوكول بين "غرفة الأخشاب" و"الفنون التطبيقية بجامعة بنى سويف"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:15 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
طباعة
وقع أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وتامر عبداللطيف، عميد كلية الفنون التطبيقية ببني سويف، بروتوكول تعاون بين الطرفين وجرى التوقيع بمقر الغرفة.

تشمل أهم أهداف البروتوكول:
1- أن توفر الغرفة للطلاب فرصا تدريبية بالمصانع الأعضاء.
2- أن تسهم الكلية في عملية البحث والتطوير فيما يخص المتطلبات الحقيقية للمصانع ولسوق العمل.

من جانبه قال أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن هذا البروتوكول يمثل أهمية للتفاعل مع الصناعة لإتاحة الإمكانيات اللازمة لتخريج أجيال أكثر وعيًا بمتطلبات الصناعة ومدخلات التصنيع فى المجالات المختلفة.

ونوه إلى أن هناك اهتماما بالصعيد في الآونة الأخيرة، وأهم سبل الارتقاء بصعيد مصر يجب أن يكون من خلال محور التعليم.

وأكد حلمي أهمية التصميم كقيمة مضافة للأثاث المصرى يجب التركيز عليها لتمكينه من المنافسة دوليا، حيث أصبحنا في زمن لم يعد فيه المجتمع المصري مغلقًا على نفسه بل أصبح منفتحًا على العالم كله، وجيل الشباب أصبح يقارن بين التصميمات داخل وخارج مصر على كافة المستويات حتى فى تصميم عربات المأكولات، لذلك حتى المنافسة المحلية لن تزدهر إلا بارتقاء مستوى التصميم.

وأشار حلمي إلى أن البروتوكول يضمن تعاون بحيث تعد الكلية هي الـR&D (البحث والتطوير) للغرفة والصناع، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات لتنفيذ الهدف من الاتفاقية.

كما تؤكد الغرفة دعم الجامعة في التنسيق مع أي من الغرف الصناعية لتغطية الأقسام المختلفة بالكلية.

من جانبه رحب تامر عبداللطيف عميد الكلية بالتعاون مع الغرفة، والتأكيد على خلق علاقة من الاستفادة المتبادلة بين الكلية والغرفة. 

وأفاد بأن اختيار الطلبة حاليا يتم طبقا لقدراتهم الفعلية بحد أقصى 15 طالبًا في الفصل الدراسي، منوهًا إلى أن الكلية تتضمن أقسام "التصميم الداخلي، والتصميم الصناعي، والنسيج، وطباعة منسوجات".

وتم الاتفاق على زيارة رئيس الغرفة للكلية خلال الفترة القليلة القادمة وبدء وضع الاتفاقية في حيز التنفيذ فورا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

منذ أقل من ساعتين

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

«تحرش أزهري».. طالبات الأزهر يروين رحلة عذابهن خارج أسوار الجامعة

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

أول تعليق من مصر على مقتل أبو بكر البغدادي

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

شهادة كبرى من الاونكتاد: مصر أكبر دول إفريقيا جذباً للاستثمار الأجنبي

مصرع رئيس النيابة الإدارية الأسبق في حادث سير

القاهرة تستضيف مائدة مستديرة لأجهزة الاستخبارات

أول تعليق من السعودية على مقتل زعيم داعش الإرهابي

منوعات

الأمير تشارلز يعتزم زيارة الهند الشهر المقبل

"الدستور" تهنئ الزميل محمد عوض بحفل زفافه

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

كشكول

بمشاركة 7مديريات.. "التعليم" تفتتح معرض المدرسة المنتجة

تعرف على موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بجامعة بني سويف

خطوات صرف السلفة لمشروعات المدرسة المنتجة (مستند)

تعرف على منحة جامعة طنطا للحصول على الماجستير بـ"إنجلترا"

إسلام سياسي

جلال الدين التونسي.. نائب "البغدادي" الطامع في إرثه

أبوبكر البغدادي.. قصة مطاردة 5 سنوات "تسلسل زمني"

مرصد الإفتاء: مقتل البغدادي سيؤدي إلى خلخلة التنظيم

كاتب سعودي: جماعة الإخوان الإرهابية طغت عليهم الأنانية


زيت وسكر

أسرار لا يعرفها الكثيرون عن الإنترنت

4 محظورات على صاحب العمل تجنبها لعدم تعطيل الأنشطة النقابية

 غدًا.. “أولادنا في عنينا” توقع الكشف على تلاميذ مدرسة بحلوان

تبدأ من 10 جنيهات.. أسعار حلوى المولد بالأماكن المختلفة

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني لشباب الحدود بأسوان

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

صفحتنا ع الفيس بوك