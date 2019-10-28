الأنبا رافائيل يسيِّم مجموعة من الشمامسة الفلبينيين (صور)

سيم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، مجموعة من الشمامسة الفلبينيين، في درجة الابسالتس، أي المرتلين الفلبينيين.



وجاء ذلك في رحلته الرعوية الأحدث إلى دولة الكويت، حيث تمت السيامة طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وأعلنت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، أن الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بدأ زيارته الرعوية للكويت، وترأس أسقف عام كنائس وسط القاهرة، صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية مارمرقس الرسول، في حضور عدد غفير من شعب الكنيسة هناك.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.