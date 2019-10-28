الأونكتاد: مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى فى إفريقيا

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هى الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة، وذلك فى أحدث تقرير صادر للمؤتمر عن اتجاهات الاستثمار العالمية، مما يعد شهادة دولية جديدة عن مناخ الاستثمار فى مصر بعد الارشادات التى تلقتها مؤخرا من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وذكر التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا خلال النصف الأول عام 2019 بلغت 23 مليار دولار بانخفاض 2 % عن نفس الفترة خلال عام 2018، ومع ذلك حافظت مصر على كونها أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في القارة، حيث تعد مصر إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتعديلات التشريعية الأخيرة التى أسهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بمصر.



وأوضح التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمي بلغت في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24 % عن النصف الأول من 2018.



وتوقع التقرير، زيادة فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمى، ولكن بشكل ضعيف في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية.