الفيوم: تنفيذ 11 مشروع صرف صحي بـ450 مليون جنيه

قال محافظ الفيوم، إن المحافظة بصدد تنفيذ 11 مشروعا للصرف الصحي ما بين محطات رفع وخطوط انحدار وخطوط طرد بمختلف أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 450 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الاثنين مع رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي لتوفير خدمات للقرى المحرومة.



وأوضح المحافظ أن العمل قد بدأ بالفعل في 8 مشروعات، وأن الشركات المنفذة استلمت مواقع العمل للتنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من 4 مشروعات خلال عام، وإنهاء 4 مشروعات أخرى على فترات متتالية من العام التالي.



وأضاف أن اللقاء تناول ما تقوم به الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي من دراسات فنية لمشروعات الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبي بقيمة 9.5 مليار جنيه لحل مشكلات الصرف الصحي بمعظم قرى المحافظة.



وتابع المحافظ أنه جار الانتهاء من محطة الرفع ومد خطوط الطرد وشبكات الانحدار الخاصة بقرية أبهيت الحجر، تمهيدا لافتتاح المحطة خلال الأيام القليلة المقبلة، موجها بتشكيل لجان فنية متخصصة لإنشاء رافع وسيط لخدمة منطقة الفدان نظرا لانخفاض منسوبها عن باقي القرى.