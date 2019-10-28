مخرج "شاومينج": استئناف التصوير الأسبوع المقبل

قال المخرج شادي أبوشادي، إنه ينتظر عودة الفنان بيومي فؤاد مساء اليوم الإثنين، من الأراضي السعودية، ليستكمل تصوير أحداث فيلمه الجديد "شاومينج"، والمنتظر أن يتم عرضه قريبًا.



وأكد شادي لـ"الدستور" أنه يتبقى له يوم واحد فقط وينتهي تمامًا من التصوير حيث سيكون هذا اليوم بأحد اللوكيشانات الداخلية، وسيتم الاحتفال بانتهاء التصوير، على أن يكون هذا اليوم مطلع الأسبوع المقبل، بعدما يتم تحديده.



وعلى نفس المنوال ينتظر المخرج عودة الفنان حامد الشراب الذي نال إجازة بصحبة بيومي فؤاد، لارتباطه بعرض مسرح مصر هو الآخر هناك.



والفيلم من بطولة بيومي فؤاد وحامد الشراب ونشوى مصطفى وصلاح عبدالله وتوني ماهر، وإخراج شادي أبوشادي.