مجلس النواب العراقي يعقد جلسة طارئة حول مطالب المحتجين

يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين المحتجين في العراق خلال هذه الفترة.



وكانت المطالب العراقية قبل إقالة الحكومة العراقية تتمثل فى مكافحة الفساد في البلاد، فضلًا عن تحسين الأوضاع والخدمات في العراق، وتوفير فرص العمل.



وتشهد العاصمة العراقية بغداد تظاهرات واعتصامات قوية خلال هذه الفترة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة قتلى العراق إلى 77 قتيلًا وإصابة أكثر من 3000 شخص.



فقد ظل آلاف المحتجين في ساحة التحرير بوسط العاصمة حتى فجر الاثنين في تحدٍ لحملة أمنية دامية، راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين، ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم.



وشهدت محافظة كربلاء أعمال شغب، حيث اندلع حريق في بوابة الديوان، كما حصل إطلاق نار في الهواء، واعتداء على رجال الأمن.