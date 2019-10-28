تأجيل استئناف تامر عاشور على حكم حبسه

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، استئناف الفنان تامر عاشور، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 30 ديسمبر المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح رسميًا مع الجهات المختصة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.



وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت تامر عاشور- غيابيا- بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.



وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفًا و269 جنيها، خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.