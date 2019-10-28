خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم





أرسلت الهيئة العامة للبترول خطابًا رسميًا حصل "الدستور" على نسخة منه بشأن بدء تحليل السموم لكل العاملين بشركات البترول، ابتداءًا من الأسبوع الجارى، مع التحذير من عدم التخلف عن إجراء التحليل متوعدة بعقوبات رادعة للمتخلفين، أو الممتنعين.نص خطاب شركة السويس لتصنيع البترول الموجه للعاملين:بناءً على تعليمات الهيئة العامة للبترول الصادرة لشركات القطاع بشأن إجراء تحليل السموم سيتم عمل تحليل السموم للعاملين بالشركة ابتداءً من الأسبوع الجاري في مبنى ورادي الإطفاء الجديد أيام "الأحد- الإثنين- الثلاثاء" من كل أسبوع.وسوف يتم إبلاغ الإدارة بمواعيد حضور العاملين لعمل التحليل وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الإدارية مع مراعاة عدم التخلف عن الحضور، حيث سيتم اعتبار المتخلف عن عمل التحليل أن نتيجته إيجابية حتى يثبت العكس.على أن يراعي الامتناع عن تناول الأدوية قبل إجراء التحليل بثلاثة أيام.المضادات الحيوية- المسكنات- مضادات الحساسية- أدوية الأإفلونزا -أدوية الكحة بعد التي تحتوي على أعشاب- بخاخ للأنف- أدوية القولون العصبي.على من يعانون الأمراض المزمنة الذين تصرف لهم أدوية أعصاب المهدئات ومضادات الاكتئاب والضغط والقلب (ايزوبتين) إحضار شهادة الاستشاري المستشفى التي تحتوي على هذه القضية معهم يوم التحليل ولا يتوقفون عن تناول أدوية قبل التحليل.