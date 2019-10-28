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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى "ولاية سيناء"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:05 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء"، إلى جلسات 7 و8 و9 و10 ديسمبر المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفي خارج مصر، تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء".

وكانت تهدف تلك الجماعة إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها.
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