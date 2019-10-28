رئيس هيئة الأوقاف المصرية للبرلمان: نساهم فى 25 شركة وبنكين

كشف المهندس السيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن مساهمة الهيئة في 25 شركة من الشركات المصرية وكذلك المساهمة في بنكين من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، هما بنكا فيصل الإسلامي والتعمير والإسكان.



وأشار محروس، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة من قبل هيئة الأوقاف المصرية للحساب الختامي لموازنة 2017 -2018 إلى أن قيمة مساهمات الهيئة في الشركات والبنوك تبلغ 2 مليار جنيه، مؤكدًا أن بعض الشركات مسجلة بالبورصة والبعض غير مسجل.



واعترف محروس بأن بعض الشركات تحقق خسائر، إلا أن إجمالي أرباح الهيئة من تلك المساهمات في الشركات الـ25 تبلغ 77 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، وكشف محروس عن تعاقد الهيئة مع شركات متخصصة لإدارة المحافظ المالية؛ من أجل تعظيم العائد المالي من مساهمات الهيئة في الشركات والبنوك.



ومن جانبه، قال أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، وهذا القانون سيعمل على تشديد الرقابة على مال الوقف وستكون من آثاره تغيير كل اللوائح والنظم بالهيئة، بما يساعد في العمل على تشديد الرقابة وضمان مال الوقف.