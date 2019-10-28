مصرع عامل سقط من الطابق السابع في العجوزة

لفظ عامل محارة أنفاسه الأخيرة بعدما سقط من شرفة شقة أثناء عمله في الطابق السابع بأحد العقارات بنطاق قسم شرطة العجوزة.



كان ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تأدية عامل محارة عمله، اختل توازنه وسقط من الطابق السابع ولقي مصرعه، وجار نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.