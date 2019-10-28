عمرو سعد يتجاهل خبر طلاقه بجلسة تصوير جديدة

شارك الفنان عمرو سعد، بمجموعة من الصور، عبر حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير له.



وظهر عمرو، بملاس رياضية، ولو يعلق علي الصور، فيما يعتبرها البعض نوع من التجاهل للأخبار المتداولة منذ أمس عن انفصاله من زوجتة أم أولاده.



حيث أعلنت أمس، زوجته عبر حسابها الشخصي: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".



