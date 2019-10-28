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مصر

مصر تتربع على عرش العالم فى الكاراتيه

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
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هنأ وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه تحت سن 21 عامًا، المقامة في دولة تشيلي، بعد حصدهم 15 ميدالية متنوعة جعلتهم في صدارة الترتيب العالمى.

وأعرب وزير الشباب عن سعادته بأبطال مصر في لعبة الكاراتيه من الناشئين والشباب، خلال منافسات بطولة العالم للكاراتيه، وتمثيلهم المشرف لبلدهم أمام دول العالم، وتحقيق الفوز في مختلف مراحل البطولة المقامة.

وكانت الميداليات التي حصدها أبطال مصر في البطولة كالتالي:

- الميدالية الذهبية للاعبة بسملة محمود وزن 54 كجم ناشئات.
- الميدالية الذهبية للاعبة ياسمين نصر وزن 48 كجم شابات.
- الميدالية الذهبية للاعب أحمد أيمن وزن 61 كجم شباب.
- الميدالية الذهبية للاعب حازم أحمد سعيد وزن فوق 76 شباب.
- الميدالية الذهبية للاعب طه طارق وزن فوق 84 كجم تحت 21 سنة.
- الميدالية الذهبية للاعبة فريـال أشرف وزن 68 كجم تحت 21 سنة.
- الميدالية الذهبية كاتا جماعي بنين.
- الميدالية الفضية للاعب محمد حسين كاتا ناشئين.
- الميدالية الفضية للاعبة فاطمة عبدالناصر وزن 47 كجم ناشئات.
- الميدالية الفضية للاعب حسام مختار وزن 70 كجم ناشئين.
- الميدالية الفضية كاتا جماعي بنات.
- الميدالية البرونزية للاعب كريم وليد كاتا فردي شباب.
- الميدالية البرونزية للاعبة نور إيهاب وزن فوق 59 كجم شابات.
- الميدالية البرونزية للاعب محمود جابر وزن 76 كجم شباب.
- الميدالية البرونزية للاعب مؤمن سعيد وزن 60 كجم تحت 21 سنة.
- الميدالية البرونزية للاعب عبدالله هشام وزن 67 كجم تحت 21 سنة.
- الميدالية البرونزية للاعب عبدالله ممدوح وزن 75 كجم تحت 21 سنة.
- الميدالية البرونزية للاعبة أحلام حمدي وزن 55 كجم تحت 21 سنة.
- الميدالية البرونزية للاعب يوسف عماد وزن 84 كجم تحت 21 سنة.
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