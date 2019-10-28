هنادي مهنى بـ "الأبيض" في أحدث جلسة تصوير (صور)

شاركت الفنانة هنادي مهنى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لأحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصور يوسف محمد.



وظهرت "مهنى" بإطلالة جذابة، مرتدية بلوزة من اللون الأبيض، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، كما اعتمدت على جمالها الطبيعي دون وضع أي مساحيق مكياج.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنى، كان مسلسل "زلزال" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبدالغنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى للمنتج تامر مرسي.

