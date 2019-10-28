الأعلى للسلام السودانى يعلن 21 نوفمبر موعدًا لاستكمال المفاوضات مع "الثورية"

أعلن المجلس الأعلى للسلام في السودان، في بيان عاجل له قبل قليل، نقلته عنه فضائية "سكاي نيوز"، أن المجلس حدد يوم 21 نوفمبر المقبل، كموعد لاستكمال المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركة الشعبية.



وكانت لجنة الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة قد أكدت أنها اقتربت من توقيع سلام شامل بين الأطراف السودانية، لكنها قررت تعليق المفاوضات حتى ٢١ نوفمبر المقبل.



وعقدت وفود التفاوض الثلاثة لمحادثات السلام (الحكومة السودانية، "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية - شمال – جناح عبدالعزيز الحلو)، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، في جوبا، في ختام الجولة الحالية من المحادثات.



وأوضحت اللجنة أن وفد الحكومة عازم على التوصل إلى حل حولها، يُنهي معاناة الشعب التي امتدت منذ استقلال السودان في عام 1956، وتفاقمت خلال العقود الثلاثة الماضية.