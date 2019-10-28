اليوم.. عروض لفرقة "الفالوجا" الفلسطينية بـ"الأفروصيني"

تقام اليوم ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر عروض لفرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية.



فرقة الفالوجا تأسست عام ١٩٨٣ من طلبة معهد التمريض الفالوجا التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في القاهرة وقد إنضم إلى الفرقة العديد من الشباب المصريين والفلسطينيين المهتمين بالقضية الفلسطينية والمهتمين بأن يكن لهم دور إيجابي.



وتهدف فرقة الفالوجا الفلسطينية إبراز الهوية الفلسطينية وإحياء القيم الفلسطينية من خلال تقديم عروض فلكلور تعكس صورة الحضارة والتراث الفلسطيني بما فيها من سنوات نضال ومقاومة الاحتلال والفصل العنصري.



شاركت فرقة الفالوجا في العديد من المهرجانات الدولية منها "مهرجان الجزائر، مهرجان بابل، مهرجان الشباب العربي في السودان، مهرجان جرش بالأردن، مهرجان البحر الأحمر الدولى بمصر، مهرجان صلالة بعمان، مهرجان الإسماعيلية الدولي بمصر، المهرجان الدولي للطبول بمصر.