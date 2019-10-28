الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفًا و800 ميجاوات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الأحد وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين، 24 ألفًا و800 ميجاوات مقابل 24 ألفًا و600 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و210 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء قد أطلقت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

ألوان مسرطنة.. حكايات ضحايا الأطعمة والحلوى ذات الصبغات الضارة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ممدوح عباس يقيم دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

محامى "راجح" يكتشف ثغرة فى محضر الشرطة

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أول تعليق من مصر على مقتل أبو بكر البغدادي

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

وزير الاتصالات: مصر تسعى لتطوير الخدمات محليا دوليا

الاتحاد الأوروبي: 123 مليون يورو للمشروعات البحثية وتطوير المجتمعات فى أفريقيا

خبراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق معدلات نمو مرتفعة

الحريري ينفي مزاعم وجود تمويل سعودي وإماراتي لمظاهرات لبنان

منوعات

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

العلماء يكتشفون أن جسم رجل أمريكى ينتج الكحول

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

كشكول

"الاعتماد والتصنيفات الدولية في التعليم العالي" ندوة بالجامعة الأمريكية

"عفش عروسة".. توريدات الأبنية التعليمية تثير الجدل بـ"هضبة الأهرام"

"دور محو الأمية في نهضة المجتمع" ندوة بـ"اقتصاد منزلي" المنوفية

رئيس المعاهد الأزهرية: رأب الصدع بين الأسر المتنازعة أمر يرضي الله

إسلام سياسي

مرصد الإفتاء: مقتل البغدادي سيؤدي إلى خلخلة التنظيم

كاتب سعودي: جماعة الإخوان الإرهابية طغت عليهم الأنانية

لمدة 6 أشهر.. كيف تتبعت أمريكا زعيم داعش "البغدادي"؟

محلل سياسي: مقتل البغدادي في سوريا تم بمساومة بين تركيا وأمريكا


زيت وسكر

“الأطباء” تعترض على بدء تطبيق نظام التكليف الجديد

لجنة وزارية لمتابعة تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج

توجيه عاجل من “التنظيم والإدارة” للموظفين بشأن التسوية

اتفاقية لحفظ حقوق 1308 عمال بإحدى الشركات الخاصة

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك