الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفًا و800 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الأحد وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين، 24 ألفًا و800 ميجاوات مقابل 24 ألفًا و600 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و210 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء قد أطلقت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.