الصلح خير.. أمن الإسكندرية ينهي نزاعًا بين عائلتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بمنطقة الناصرية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية في النزاع القائم بينهما.



حضر جلسة الصلح قيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.