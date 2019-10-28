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الأبراج اليوم

هذه الأبراج تخشى المواجهة فى الحب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سلمى بدر
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توجد الكثير من المشاكل في أي علاقة عاطفية، ولا توجد علاقة خالية من الأزمات، فالعلاقة المثالية ليست التي يبذل فيها الطرفان قصارى جهدهما لحل المشكلة وتعزيز علاقتهما، إلا أن هناك أشخاصًا دائمًا يدعمون شريك حياتهم حتى في أكثر الأوقات تأزمًا، وهناك أشخاص آخرون ليس لديهم الاستعداد لمواجهة المشاكل، ويتخلون عن شريكهم.

تتحدث اليوم لـ"الدستور" عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد عن الأبراج التي سرعان ما تتخلى عن الشريك ولا تدعمه عندما تتأزم الأمور بينهم في العلاقة.

- الحمل:
يشعر مواليد برج الحمل بالملل بسرعة، خاصة عندما يرون أن العلاقة أصبحت روتينية، أو بها الكثير من المشاكل، حلهم الوحيد هو الهروب من العلاقة ومشاكلها، وذلك لأنهم دائمًا يبحثون عن المغامرة والإثارة، وبمجرد شعورهم أن ذلك لم يعد موجودًا في العلاقة يهربون.

- القوس:
مواليد برج القوس من الأشخاص التي تقدر حريتها ودائما تسعى وراء أهدافها، ولكنهم إذا شعروا أن العلاقة ومشاكلها تقف في طريقهم وتحول بينهم وبين أهدافهم، لا يترددوا في الانفصال عن الشريك، حيث إنهم يختارون نفسهم، ومصلحتهم أولًا معظم الوقت.

- الدلو:
لا يحب مواليد برج الدلو المواجهات، وبالنسبة لهم مشاكل العلاقة تعتبر دراما مبالغ فيها لا يستطيعون تحملها، كما يرون أنهم لا يستطيعون حلها، حتى إنهم لا يحاولون إصلاح الأمور إذا كانوا يرونها مضيعة للوقت أو غير منطقية.

- الحوت:
على الرغم من أن مواليد برج الحوت أشخاص رومانسيون جدًا ومن أكثر الأشخاص مراعاة لمشاعر الآخرين، إلا أنهم يكرهون المواجهات ولا يعرفون كيفية التعامل في تلك المواقف، ولأنهم أشخاص حالمون للغاية، يصطدمون بالواقع عندما تشهد العلاقة أزمة عليهم التعامل معها، فلا يرون حلا سوى الهروب وعدم المواجهة.
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