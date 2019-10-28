القاهرة تكرم 50 متسابقًا من أبناء الجمعيات الأهلية

كرم محافظ القاهرة 50 متسابقًا ومتسابقة من أبناء وفتيات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية فى الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا بجوائز مالية وشهادات تقدير؛ لحصولهم على المراكز الأولى في المسابقة الدينية التى نظمها الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالقاهرة، تحت رعاية المحافظ.



وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من تنظيم هذه المسابقات وتكريم الفائزين بها هو نشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التي تقوم على التعايش السلمي مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة في نفوسهم بعيدًا عن التطرف والأفكار المغلوطة، مشيدًا بجهود رؤساء الجمعيات الأهلية ورواد العمل الاجتماعي بالعاصمة في تحفيظ أبنائنا القرآن الكريم ليظل في القلوب قبل الحناجر، موجها الشكر والتقدير إلى أولياء أمور الطلاب على بذلهم الجهد لتعليم وتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم في مرحلة الصغر.



كما وجه التقدير إلى رئيس مجلس إدارة جمعية السيدات القبطية بالزيتون، لحرصها واهتمامها بمشاركة في تكريم أبنائها من حفظة القران الكريم.



وخلال الحفل سلم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الاهلية درع الجمعيات الأهلية لمحافظ القاهرة؛ تقديرًا لدوره في رعاية العمل الأهلي بالمحافظة.



كما كرم المحافظ رؤساء مجالس 5 جمعيات لما بذلوه من جهد ومساهمة فى المسابقة، وهم الجمعية الشرعية بالمطرية وجمعية سراي القبة وجمعية المجرات الاجتماعية وجمعية جمال الدين الأفغاني وجمعية السيدات القبطية.



ولفت الدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، إلى أن المتقدمين للمسابقة وعددهم 753 متسابقًا تم اختبارهم بمعرفة لجنة من إدارة حفظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف القاهرة، مشيرًا إلى دور الجمعيات الأهلية التي أسهمت في تكريم المتسابقين، وعلى رأسها الجمعية الشرعية بالمطرية، والتي تكفلت بدفع المصروفات الدراسية لجميع الطلبة الفائزين، بالإضافة إلى توفير الزي والشنط المدرسية لهم.



وأشار الدكتور عز الدين فرغل إلى أن المسابقة تنقسم إلى 5 مستويات، وفقًا للأجزاء المحفوظة من القرآن الكريم، ففي المستوى الأول يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني يتضمن حفظ 29 جزءًا حتى الجزء الـ20، أما المستوى الثالث فيتضمن حفظ 19 جزءًا حتى 10 أجزاء، والمستوى الرابع يتضمن حفظ 9 أجزاء حتى 5 أجزاء من القرآن الكريم، بينما يتضمن المستوى الأخير حفظ 4 أجزاء حتى جزء واحد.



شهد الحفل الدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومحمد سيد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ طارق صبرى، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، ورؤساء الجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة ومديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف بالقاهرة.