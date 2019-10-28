قبل الحفل بيومين.. بيع نصف تذاكر حفل أدهم نابلسى ونسمة محجوب

يستعد الفنانان أدهم نابلسي ونسمة محجوب، لإحياء حفل غنائي، على المسرح المفتوح بكايرو فستيفال سيتي، يوم الخميس المقبل، في الحفل الذي فتح شراء تذاكره للجمهور منذ حوالي أسبوعين.



ولم يجد الحفل تهافتًا جماهيريًا على شراء تذاكره بشكل قوي، حيث تم بيع ما يقارب على نصف التذاكر المعروضة للجمهور فقط، من خلال أحد المواقع الخاصة بالبيع الإلكتروني.



وتراوحت أسعار تذاكر الحفل، من 300 جنيه للتذكرة البرونز، إلى 400 جنيه للسيلفر، و550 جنيهًا للجولد، أما التذكرة البلاتنيوم بـ650 جنيهًا.



ومن المقرر أن يقدم الثنائي عددًا كبيرًا من أغانيهما المعروفة، والتي أعجبت جمهورهما، الذي يتبقى أمامه يومان فقط لاستكمال شراء باقي تذاكر الحفل.

