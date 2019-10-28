الشهاوى: مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار (فيديو)

وأكد أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لضبط حدودها، ومثال على ذلك وتعاملهم كمواطنين منها.العملية الشاملة بسيناء عام 2018 واستطاعتها على القضاء على الكتلة الصلبة للإرهابيين وتدمير بنيتها الأساسية، منوهًا بأنها تمنع تسللهم والعناصر التي تقوم بتهريب السلاح، إلى جانب استقبالها اللاجئين، حيث تسهم مصر في حماية الأمن الأوروبي





قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن مصر تبذل جهودًا لتحقيق الأمن والاستقرار، موضحًا أن أولوية تعاملها للأزمات الإقليمية تقوم على عدد من المحددات.وأشار "الشهاوي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يقول يجب الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم المؤسسات الوطنية والجيوش النظامية، والتصدى لمكافحة المنظمات الإرهابية، والتسوية السياسية للأزمات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.