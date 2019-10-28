السعودية: البغدادى شوّه صورة الإسلام بالعالم

علقت المملكة العربية السعودية على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي، مؤكدة أن تنظيم داعش ارتكب فظائع وجرائم في العديد من الدول، من بينها المملكة.



وصرح مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية، بأن حكومة المملكة تابعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي، والقضاء عليه.



وأضاف المصدر أن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي، الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول، من بينها المملكة.



وأكد المصدر أن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.



وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل مقتل البغدادي، على يد القوات الأمريكية الخاصة "دلتا فورس"، مشيرًا إلى أن البغدادي فجّر نفسه بحزامه الناسف برفقة أطفاله.



وأضاف في مؤتمر صحفي، أمس الأحد: "نهاية البغدادي تظهر عزيمتنا في ملاحقة الإرهابيين.. الشهر الماضي أعلنا مقتل حمزة بن لادن، وهذا يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب".