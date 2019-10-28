درة تتعاقد على فيلم الرعب "جدران "

تعاقدت الفنانة درة مع المنتج ياسر صلاح والمخرج عثمان أبو لبن، على بطولة فيلم سينمائي جديد.



الفيلم يحمل اسم "جدران" وينتمي لنوعية أفلام الرعب والفيلم قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار هيثم الدهان وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.



من جهة أخرى أوشكت درة على الانتهاء من تصوير مشاهد في مسلسلها "بلا دليل فى ديكور فيلا على طريق إسكندرية الصحراوي، وتجمع المشاهد بينها وبين خالد سليم ومحمد لطفى وعدد من النجوم، ويستمر التصوير لمدة يوم واحد وينتقل بعدها لديكور آخر.



والعمل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجي.