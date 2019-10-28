الأربعاء.. عرض فيلم "معجزة البقاء" بأتيليه الإسكندرية

يعرض نادي الفيلم التسجيلي بأتيليه الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فيلم "معجزة البقاء" للمخرج حسن صالح في السابعة مساء يوم الأربعاء القادم.



تدور أحداث الفيلم عن غجر مصر، والعالم السري المحاط بالغموض والأساطير، حيث يأخذنا فريق العمل إلى رحلة نقتحم من خلالها واحدًا من أشد المجتمعات المغلقة في مصر بل وفي العالم كله.. مجتمع الغجر بقوانينه وقواعده الخاصة. إنهم الدومر في الشام. والجيبسي في إسبانيا، والرومان في شرق أوروبا، وفي مصر تعددت المسميات "النور، الغجر، الهنجرانية"، ولكل فئة حكاية ومعجزة في بقائها حتى اليوم.



وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم يديرها الناقد السينمائي سامي حلمي.



يذكر أن نادي سينما الفيلم التسجيلي يقيمه المركز القومي للسينما الأربعاء الأخير من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور.