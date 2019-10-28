الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

فن

الأربعاء.. عرض فيلم "معجزة البقاء" بأتيليه الإسكندرية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:29 م
جريدة الدستور
محمد مجدى
طباعة
يعرض نادي الفيلم التسجيلي بأتيليه الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فيلم "معجزة البقاء" للمخرج حسن صالح في السابعة مساء يوم الأربعاء القادم.

تدور أحداث الفيلم عن غجر مصر، والعالم السري المحاط بالغموض والأساطير، حيث يأخذنا فريق العمل إلى رحلة نقتحم من خلالها واحدًا من أشد المجتمعات المغلقة في مصر بل وفي العالم كله.. مجتمع الغجر بقوانينه وقواعده الخاصة. إنهم الدومر في الشام. والجيبسي في إسبانيا، والرومان في شرق أوروبا، وفي مصر تعددت المسميات "النور، الغجر، الهنجرانية"، ولكل فئة حكاية ومعجزة في بقائها حتى اليوم.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم يديرها الناقد السينمائي سامي حلمي.

يذكر أن نادي سينما الفيلم التسجيلي يقيمه المركز القومي للسينما الأربعاء الأخير من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

منذ يوم

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

منذ أقل من نصف ساعة

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

منذ حوالي 18 ساعة

«تحرش أزهري».. طالبات الأزهر يروين رحلة عذابهن خارج أسوار الجامعة

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أول تعليق من مصر على مقتل أبو بكر البغدادي

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

وزير الاتصالات: مصر تسعى لتطوير الخدمات محليا دوليا

الاتحاد الأوروبي: 123 مليون يورو للمشروعات البحثية وتطوير المجتمعات فى أفريقيا

خبراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق معدلات نمو مرتفعة

الحريري ينفي مزاعم وجود تمويل سعودي وإماراتي لمظاهرات لبنان

منوعات

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

العلماء يكتشفون أن جسم رجل أمريكى ينتج الكحول

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

كشكول

رئيس الفيوم الأزهرية يكرم الطالبات المتفوقات بمعهد الصفوة

"الاعتماد والتصنيفات الدولية في التعليم العالي" ندوة بالجامعة الأمريكية

"عفش عروسة".. توريدات الأبنية التعليمية تثير الجدل بـ"هضبة الأهرام"

"دور محو الأمية في نهضة المجتمع" ندوة بـ"اقتصاد منزلي" المنوفية

إسلام سياسي

مرصد الإفتاء: مقتل البغدادي سيؤدي إلى خلخلة التنظيم

كاتب سعودي: جماعة الإخوان الإرهابية طغت عليهم الأنانية

لمدة 6 أشهر.. كيف تتبعت أمريكا زعيم داعش "البغدادي"؟

محلل سياسي: مقتل البغدادي في سوريا تم بمساومة بين تركيا وأمريكا


زيت وسكر

“الأطباء” تعترض على بدء تطبيق نظام التكليف الجديد

لجنة وزارية لمتابعة تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج

توجيه عاجل من “التنظيم والإدارة” للموظفين بشأن التسوية

اتفاقية لحفظ حقوق 1308 عمال بإحدى الشركات الخاصة

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك