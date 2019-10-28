تأديب مسئول بـ"مصر للطيران" تلفظ بألفاظ خارجة

عاقبت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، مدير عام الشئون القانونية لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، بعقوبة اللوم، لتحدثه بطريقة غير لائقة، وتلفظه ببعض الألفاظ الخارجة والمهينة والتي لا تليق بكرامة العمل، أثناء تحدثه مع مدير إدارة الإنتاج بمصنع الزي والجلود.



وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص، فإذا ثبت في حقه أداء العمل باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل.



وثبت يقينًا لدى المحكمة من شهادة الشهود، تلفظ المحال بألفاظ مهينة وخارجة عن حدود العمل واللياقة، أثناء تحدثه مع مدير إدارة بالعمل عن موضوع خاص بتغير اللوائح المنظمة لمكان العمل، وكان يتحدث عن هذه اللائحة بأنها قللت من حقوق العمال، وتلفظ بألفاظ مخالفة للقانون.