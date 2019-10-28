تكريم 17 متطوعًا بسبب تجميل محولات الكهرباء فى القليوبية

كرم محافظ القليوبية 17 متطوعًا ومتطوعة من الشباب بالمحافظة، والذين زينوا محولات الكهرباء وجملوها بمدينة بنها من خلال رسم جرافيتي على أكشاك الكهرباء الموجودة بنطاق المدينة، وتحويلها إلى لوحات رائعة بشوارع المدينة لإضفاء لمسة من الجمال على شوارع العاصمة وعودتها إلى سابق عهدها من جديد.



ودعا المحافظ الشباب بضرورة الاشتراك في مثل هذه المبادرات التي تحتاج إليها المحافظة، وتعمل على تحويل شوارعها إلى شوارع ذات مظهر حضاري وجمالى لائق.



وفي سياق متصل تقدم محافظ القليوبية بالشكر إلى مديري إدارات الشئون القانونية والشئون المالية وإدارة النظافة ومكتب نائب المحافظ وشباب البرنامج الرئاسي على جهودهم للخروج بكراسة شروط منضبطة لمنظومة جمع المخلفات الصلبة بالمحافظة، ويعد ذلك نقطة انطلاق إلى تطوير منظومة النظافة وجمع المخلفات، وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة.



حضر التكريم الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء مرسي، حكمدار مديرية أمن القليوبية، ومديري عموم المديريات، ورؤساء المدن والقرى والمراكز والأحياء.