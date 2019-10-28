شر أنجلينا جولي يتراجع أمام صدارة الجوكر

تراجع فيلم "ماليفسنت: مسترس أوف إيفل" عن صدارة شباك التذاكر وإيرادات دور السينما بأميركا، والفيلم بطولة كل من النجمة العالمية أنجلينا جولي وإيلي فانينج، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء أمس الأحد.



الجدير بالذكر أن فيلم الجوكر انتزع الصدارة من فيلم "مسترس أوف إيفل" أمام شباك التذاكر من جديد في السينمات الأمريكية.



الفيلم الذي يقوم ببطوته النجم خواكين فينيكس، من إنتاج شركة ووارنر برازر، يتناول قصة الجوكر عدو باتمان الدائم.



على الصعيد العالمي، حقق الفيلم أرباحًا خيالية قرابة المليار دولار، بواقع 850 مليون دولار، وأصبح أكثر الأفلام نجاحًا وفقًا لتحليل وكالة "فرانس برس"، ليصل إجمالي الأرباح إلى مليار و870 مليون دولار.



