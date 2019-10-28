رئيس هيئة المساحة: ننجز الكثير من الأعمال بأقل الموارد

قال المهندس على عبدالمجيد منوفى، رئيس هيئة المساحة المصرية، إن الهيئة تُنجز الكثير من الأعمال بأقل عدد متاح من الموارد البشرية، لافتًا إلى أن الهيئة لجأت للتعاقدات بعد إغلاق باب التعيينات، موضحًا أن تكلفة التعاقدات ستكون من إيرادات الهيئة ولن تُحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء جديدة.



وأوضح عبدالمجيد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أجرى مسحًا للهياكل الوظيفية بالهيئة وأيد وجود عجز فى الموارد البشرية، لافتًا إلى أن الهيئة حصلت على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وفى انتظار تصديق مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاقد مع 75 فنيًا و30 مهندسًا و25 سائقًا.



وأضاف رئيس هيئة المساحة المصرية: أن الهيئة تُشارك فى أعمال تقنين أراضى الدولة واستردادها، وكارت الحيازة، بالإضافة إلى المشروعات القومية والطرق.



وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد أشار إلى أنه كانت هناك توصية من اللجنة بقيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدراسة هيكل المجموعات الوظيفية لسد العجز بها.



وتساءل النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن المعوقات التى تواجه الهيئة فى أداء عملها، لافتًا إلى أن طلب مسح المنزل أو العقار من المواطن يستغرق نحو 3 أشهر.