منة فضالي تشعل إنستجرام من داخل الجيم (فيديو)

نشرت الفنانة منة فضالى، عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، فيديو جديد لها تظهر فيه خلال تدريبها على رياضة الملاكمة برفقة المدرب الخاص بها.وظهرت منه، تقوم بأداء بعض التمارين الشاقة مع المدرب الخاص بها، وحظى الفيديو على إعجاب كبير من قبل متابعيها.وفي سياق آخر تشارك منة حاليا في فيلم "ماكو"، والفيلم من بطولة قصى خولي، وخالد أنور، وسارة الشامي، وناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.