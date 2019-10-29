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المصارف اللبنانية تقرر إغلاق جميع الفروع
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
مروة عنبرطباعة
أصدرت جمعية المصارف اللبنانية قرارا بإغلاق المصارف في البلاد يوم اليوم الثلاثاء، بسبب المظاهرات والأوضاع التي تمر بها البلاد.
يذكر أن المحتجون قاموا بوقفات احتجاجية أمام المصارف في مختلف المدن اللبنانية في العاصمة بيروت وصيدا وغيرها، منددين بالسياسة المصرفية، حاملين الأعلام اللبنانية.
يذكر أن المحتجون قاموا بوقفات احتجاجية أمام المصارف في مختلف المدن اللبنانية في العاصمة بيروت وصيدا وغيرها، منددين بالسياسة المصرفية، حاملين الأعلام اللبنانية.