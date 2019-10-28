التضامن: تدريب الكوادر البشرية على برامج الحد من زيادة السكان

أكدت رندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع ومشروع" 2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن العمل داخل عيادات ٢ كفاية لم يقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، ولكنه امتد ليشمل الكوادر البشرية.



وأوضحت في تصريحات صحفية أنه تم عقد ثلاث دورات تدريبية للأطباء وطاقم التمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة، حيث بلغ عدد المتدربين 31 طبيبا و32 ممرضة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان وفي العيادات الخاصة بمشروع 2 كفاية في المحافظات المستهدفة.



وأضافت أنه تم عرض أكثر من عشرين عرضا مسرحيا تحت مسمى "مسرح الشارع" والذي يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب بموجب عرضين في كل محافظة، وذلك في الفترة من 23 مايو إلى 27 يونيو ووصل عدد المشاهدين إلى حوالي 7350 مشاهدا.