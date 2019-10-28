المتاحف: ابتكار أفكار تكنولوجية جديدة لتطوير العمل

أكد رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار مؤمن عثمان أهمية العمل على ابتكار الأفكار الجديدة؛ لتطوير العمل المتحفي، بحيث تكون مواكبة لعصرنا الحالي في ظل التقدم التكنولوجي، وذلك في إطار خطة الوزارة؛ للعمل على زيادة التواصل والمشاركة بين المتحف والجمهور.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها مؤخرا لمتاحف مصر العليا، وشملت متاحف الأقصر، والتحنيط، وسوهاج، وذلك لمتابعة سير الأعمال بها.



وتفقد رئيس القطاع قاعات العرض المختلفة، وأساليب العرض للقطع الأثرية الموجودة بها، وقاعات المعارض المؤقتة لنتائج الحفائر والبعثات الحديثة، ومختلف الإدارات والمخازن المتحفية، والمكتبات، وقاعات الأنشطة الثقافية والتربية المتحفية.



والتقى عثمان بالأثريين والإداريين، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير العمل المتحفي والنهوض به، وما يواجههم من عقبات تعوق تطور العمل وتقدمه، ووعد بتذليلها في القريب العاجل.



من جانبها، أشارت مدير عام متاحف مصر العليا الدكتورة سناء علي إلى أن رئيس القطاع وجه بتطوير وتدريب الكوادر الشابة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل، واستكمال جميع البرامج الخاصة بالأنشطة والفعاليات بالمتاحف، والعمل على زيادة التواصل والمشاركة بين المتحف والجمهور، وذلك تأكيدا على دور المتاحف كونها مؤسسات ثقافية، تربوية، تعليمية وترفيهية تلعب دورا مهما في حياة المجتمع.