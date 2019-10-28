تداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة التداول، اليوم الإثنين، بلغت 25 سفينة.



وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن، غادرته 4 أخريات، وتوجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.



وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادرته سفينة بضائع عامة، وتوجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، مشيرة إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.